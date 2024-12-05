Врач объяснила, как связаны курение и депрессия

Курение может оказать негативное влияние на психическое здоровье человека. Об этом предупредила врач-терапевт, и.о. заведующей филиалом №7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина. По ее словам, которые цитирует «Радио 1», никотин оказывает прямое воздействие на химические вещества в головном мозге.

«Содержащийся в табаке никотин стимулирует выработку норадреналина, и если сначала это «подкрепляет» борьбу со стрессом, то потом, наоборот, загоняет в хронический стресс», — объяснила Демкина.

Она добавила, что норадреналин усиливает тонус сосудов и повышает давление как при стрессе. Постоянное пребывание в таком состоянии усиливает тревожность, что в конечном итоге может привести к депрессии и тревожным расстройствам.

2 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, курящий человек распространяет вокруг дым, который вдыхают случайные некурящие люди. Он считает, что помимо проблемы с пассивным курением такая мера сможет уменьшить загрязнение воздуха.

Ранее в Минздраве призвали полностью запретить в России продажу сигарет и вейпов.