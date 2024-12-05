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Охранник магазина схватил покупательницу за горло и начал избивать

В Норильске охранник магазина набросился на женщину, сжал ей горло и избил

В Норильске охранник магазина повел себя неадекватно и напал на женщину, которая зашла в торговый зал. Потасовка попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Телеграм Норильска».

На кадрах мужчина хватает посетительницу в синей куртке за воротник и начинает сдавливать ей горло. Затем он опрокидывает ее на прилавок с капустой и два раза ударяет кулаком по лицу. Потом охранника оттаскивают продавцы магазина.

Как утверждает сотрудница торговой точки, потерпевшая — не случайная посетительница супермаркета. Женщина якобы раньше работала там, а в день, когда произошел инцидент, зашла в магазин, чтобы подписать заявление на увольнение. По словам очевидицы, охранник, у которого и до этого случались конфликты с уже бывшей коллегой, попросил ее выйти из помещения для сотрудников. В ответ на это женщина якобы стала его «провоцировать»: нецензурно выражаться и оскорблять его семью. После этого сотрудник ЧОП не выдержал и пустил в ход кулаки.

Ранее охранник ночного клуба в Сыктывкаре одним ударом отправил посетителя в больницу.

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