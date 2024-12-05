В Петербурге задержан вербовщик наемников из Таджикистана

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали приезжего из Таджикистана, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщает «Мойка78». Уточняется, что мужчина пытался вербовать в России наемников для участия в палестино-израильском конфликте.

Как стало известно изданию, уголовное дело по статье о незаконном вовлечении граждан в военные действия на территории других государств против 21-летнего гражданина возбудили в ноябре 2024 года. Инициатором розыска выступил Таджикистан.

Вечером 4 декабря мужчину задержали, уведомив инициатора розыска. Известно, что до того, как приехать в Петербург, иностранец пытался вербовать наемников в Москве.

Накануне сообщалось, что в Петербурге суд наказал местного жителя, который фиктивно зарегистрировал у себя дома семерых мигрантов.

По информации объединенной пресс-службы судов города, петербуржец через МФЦ незаконно зарегистрировал в своей квартире одного гражданина Таджикистана, двух граждан Армении и четырех граждан Узбекистана. При этом он заведомо знал, что иностранцы не будут проживать по этому адресу.

Ранее в Петербурге мужчина с подельниками легализовал 21 тысячу мигрантов.