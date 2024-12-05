Подписчиками «WB Клуба» стали 1 млн покупателей Wildberries

«WB Клуб» стал одной из самых быстрорастущих подписок в рунете, сообщает пресс-служба Wildberries.

Отмечается, что за три месяца с момента запуска подписки ее подключил миллион активных пользователей Wildberries.

Как уточнили в компании, подписка предлагает самым лояльным покупателям доступ к эксклюзивным предложениям и сервисам от Wildberries.

«Подписчики «WB Клуба» – наиболее активная аудитория Wildberries. Они вдвое чаще, чем обычные пользователи, совершают заказы. А общая сумма одного заказа у подписчиков WB Клуба в среднем на 10% выше, чем у пользователей без подписки», — говорится в сообщении.

В подписке есть специальный раздел с дополнительными скидками на товары, которые суммируются с другими бонусами и акциями платформы. На данный момент в этом разделе представлено более 5 млн товаров с дополнительной скидкой.

Кроме того, подписчикам предоставляется премиальная поддержка, возможность изменить ПВЗ в течение 30 минут после заказа и другие опции.