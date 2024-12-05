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Полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» отметила важность Дня волонтера

Волонтер Светогорова: волонтерство — это показатель единства и сострадания народа

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Основная роль волонтерства — добровольно помочь нуждающимся в чистом душевном порыве. Об этом в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, рассказала полуфиналистка конкурса «Это у нас семейное» Ольга Светогорова.

По ее мнению, русский человек очень — щедрый и бескорыстный. Она считает, что генетический код, заложенный в каждом, направлен на милосердие.

«Мы воспитаны так, что каждый день своей жизни мы проводим с пользой. Как говорила моя бабушка Зина: мы все непосидючие! Умение почувствовать то, что именно сейчас нужна рука помощи, правильные слова и действия. Эти начинания делают человека — волонтером», — добавила Светогорова.

Она подчеркнула, что Международный день волонтера является важным праздником. По ее мнению, он направлен на то, чтобы отметить самых целеустремленных.

«Зная таких людей лично, подрастающее поколение будет брать с них пример, присоединяться к движению, генерировать и воплощать новые идеи. В настоящее время, в России, волонтерство — это тыл! Показатель единства народа и сострадания. Никто не остается в стороне. Все возраста бок о бок бескорыстно трудятся во благо», — заключила Светогорова.

Напомним, что семья Светогоровых, Комогоровых из Курганской области стали полуфиналистами конкурса «Это у нас семейное». Они на постоянной основе ухаживают за мемориалами Великой Отечественной войны, поздравляют с Новым годом многодетные семьи, детей участников СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО, приобретают и доставляют корм для приютов животных и хищных птиц, а также делают регулярные пожертвования на лечение детей.

Кроме того, семья проводит уроки «добра» с детьми, имеющими ментальные нарушения и ОВЗ. Они занимаются с ребятами росписью гипсовых фигурок, а также проводят занятия тактильного общения с перепелами. Отмечается, что некоторые проекты ведутся более 20 лет.

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