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В Новосибирске мигрантка закопала годовалого ребенка в огороде

В Новосибирске осудили мать, закопавшую годовалую дочь в огороде

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд вынес приговор женщине, которую подозревали в истязании годовалой дочери в Новосибирске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, с июня по август 2021 года гражданка Узбекистана постоянно избивала ребенка за небольшие проступки. Однажды в августе мать заметила, что девочка не дышит, но не стала вызывать медиков. Вместо этого иностранка закопала дочь на огороде.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее признали виновной по статье об истязании. Фигурантку разбирательств приговорили к четырем годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Как сообщает Telegram-канал «Сапа», отец ребенка был осведомлен о действиях жены и помогал ей закапывать. Супруги сняли процесс на телефон, видео попало в соцсети, где их заметил помощник консула Узбекистана. Мужчина сообщил о ситуации в полицию, после чего иностранку задержали.

Ранее в Бельгии супружеская пара годами издевалась над шестью детьми и заставляла их спать в собачьей конуре.

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