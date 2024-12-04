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«Зажал кофе жадный скуф»: россиянка устроила скандал в магазине из-за напитка

В Сочи пермячку задержали за хулиганство из-за чашки кофе

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Телеграм-канал Полиция Сочи

Россиянка из Перми устроила дебош в сочинском магазине. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 32-летняя туристка пришла в салон продажи нагревательного табака. Ранее она уже несколько раз бывала в этом месте и ей предлагали кофе, но в этот день она не получила напиток.

На кадрах с места инцидента заметно, как россиянка кричит и нецензурно высказывается. Одного из сотрудников посетительница обвинила в том, что именно он не налил ей напиток, и потребовала уволить.

«Зажал кофе жадный скуф», – говорит женщина.

Соответствующее видео она опубликовала в соцсетях. После этого на ситуацию обратили внимание полицейские, они задержали пермячку. Она извинилась за свой поступок.

В отношении женщины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Время до суда она проведет в камере для задержанных.

Ранее неизвестный снял игрушки с городской елки в Нижневартовске и выбросил их.

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