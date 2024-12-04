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Врачи спасли хоккеиста, у которого во время игры сломался кардиостимулятор

В Москве врачи спасли мужчину со сломавшимся кардиостимулятором

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Pixabay

Медики городской клинической больницы имени Вересаева оказали помощь пациенту, у которого во время игры в хоккей оторвался электрод кардиостимулятора. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

58-летний мужчина играл в хоккей и получил удар в грудь, после игры он почувствовал слабость и головокружение и вызвал скорую. Выяснилось, что полгода назад пациенту был установлен кардиостимулятор.

Рентген грудной клетки и проверка электрокардиостимулятора подтвердили, что сломан электрод кардиостимулятора. Медики извлекли сломанный прибор и установили новый, все манипуляции были выполнены под рентген-контролем высочайшего разрешения. Спустя двое суток мужчину выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника весом 10 кг. Пациентка пять лет не проходила обследование у гинеколога, и за это время у нее выросло новообразование размером 40 на 35 сантиметров. Информация о характере образования, а также послеоперационном состоянии женщины, отсутствуют.

Ранее у петербурженки остановилось сердце после липосакции.

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