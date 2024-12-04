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В МЧС рассказали, кто может бесплатно установить пожарные извещатели

МЧС: многодетные и малоимущие могут бесплатно установить пожарные извещатели

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Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

Многодетные и малоимущие семьи могут бесплатно установить автономный пожарный извещатель. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко в беседе с РИА Новости.

«В частности, для нуждающихся в дополнительной социальной поддержке семей такие извещатели устанавливаются бесплатно», — отметил он.

Охотенко напомнил, что социальные программы по оборудованию пожарными извещателями жилья некоторых категорий граждан в регионах России действуют с 2018 года. За это время установлено порядка 1,6 млн приборов.

«Ежегодно сработка приборов при пожарах позволяет спасти 750 человек, половина из них — дети», — подчеркнул представитель МЧС.

Охотенко обратил внимание на то, что извещатели эффективно реагируют на дым, издавая при этом громкий звук, который будит спящего человека. Именно дым является самым опасным фактором пожара: всего несколько вдохов продуктов горения способны парализовать человека, добавил он.

В июле сообщалось, что в Курганской области 20-летний россиянин спас из огня пятерых детей, пока их мать собирала грибы в лесу. Установленный в доме пожарный извещатель не сработал — в нем отсутствовала батарейка.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.

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