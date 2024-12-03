Отцу погибших в Красной Сопке детей предъявили обвинение

Главе многодетной семьи из Красной Сопки в Красноярском крае, где после ужина погибли четыре ребенка, предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает ТАСС.

По данным ведомства, 34-летний мужчина проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Согласно данным РИА Новости, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Свою вину в случившемся он признал, сообщает ТАСС.

Трагедия случилась в конце сентября, когда шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

В СК отмечали, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. При этом следствие установило, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя. 27 сентября в СК сообщили, что в организмах погибших детей обнаружили наличие компонентов неизвестного инсектицидного средства.

Ранее глава отравившейся в Красноярском крае семьи рассказал о случившемся.