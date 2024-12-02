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В перечень террористов внесли подразделение ИГИЛ «Исламская баккия»

Боевое подразделение ИГИЛ «Исламская баккия» внесли в перечень террористов

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Youssef Boudlal/Reuters

Боевое подразделение ИГИЛ (организация запрещена в России) «Исламская баккия» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка ведомства.

Организация находится в списке под номером 517.

«Обособленное боевое подразделение международной террористической организации «Исламское государство» джамаат «Исламская баккия», — говорится в перечне.

2 декабря в этот перечень также внесли пятерых фигурантов дела о теракте в ТЦ «Крокус» в подмосковном Красногорске.

18 ноября Росфинмониторинг внес в перечень террористов полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана, который отдал приказ сбить российский самолет над Краснодарским краем.

Перечень предназначен для блокирования денежных средств фигурантов этого списка финансовыми организациями. Он появился в 2015 году в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее СК завершил следствие в отношении наемника из США, обвиняемого в теракте.

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