На митинге в центре Тбилиси пострадал оператор «Рустави 2»

На митинге у здания парламента в центре Тбилиси пострадал оператор «Рустави 2» Торнике Лобжанидзе. Об этом сообщает сам телеканал.

По его данным, во время протеста на проспекте Руставели он получил травму ноги из-за применения пиротехнического снаряда. Ему пришлось прервать работу, к которой он вскоре смог вернуться.

Незадолго до этого отряды спецназа грузинского МВД начали зачищать площадь Свободы у здания парламента в центре города. Как передает ТАСС, столкновений митингующих с полицейскими нет. Демонстранты оставляют площадь и улицу 9 апреля по мере того, как в их сторону двигаются правоохранители в сопровождении спецтехники.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее в МВД Грузии пригрозили протестующим «всеми возможными мерами» остановить митинг в Тбилиси.