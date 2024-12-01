Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на производстве полистирола в Екатеринбурге потушен

МЧС: пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге ликвидирован

close
Максим Богодвид/РИА Новости

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

До этого пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цехе с полистиролом.

О крупном пожаре в цехе по производству полистирола на улице Испытателей в Екатеринбурге МЧС сообщило в 12:28. Через шесть минут площадь возгорания увеличилась с 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В тушении огня участвовали в общей сложности 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны в месте возгорания самостоятельно эвакуировались 70 человек, один человек пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Локализовать возгорание получилось к 14:55.

Ранее в симферопольском общежитии произошло задымление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами