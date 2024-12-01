Появились первые результаты выборов в парламент Румынии

На выборах в парламент Румынии партия «Союз спасения Румынии» (USR) лидирует с 43,57% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 0,15% бюллетеней.

По предварительной информации, USR лидирует как в сенате, так и в палате депутатов, получая 43,57% голосов в сенате и 48,02% — в палате депутатов.

В сенат также проходят другие партии, включая Национал-либеральную партию (НЛП) с 12,97%, Альянс за объединение румын (AUR) с 10,61%, партию «Здоровье, образование, природа, устойчивость» с 6,41%, партию «Спасите Румынию S.O.S» с 6,41%, Социал-демократическую партию (СДП) с 5,89% и партию «Обновим европейский проект Румынии» с 5,18%.

Что касается палаты депутатов, кроме USR в нее проходят AUR с 11,08%, СДП с 7,7%, партия «Здоровье, образование, природа, устойчивость» с 6,57%, партия «Спасите Румынию S.O.S» с 6,16% и партия «Обновим европейский проект Румынии» с 6%.

На выборах представлены около 10 тысяч кандидатов, из которых только 456 смогут занять места в парламенте.

Сообщалось, что участниками выборов в Румынии стали 31 политическая партия и 19 организаций национальных меньшинств, им необходимо преодолеть пятипроцентный избирательный порог.

Ранее в Румынии прошел первый тур выборов президента страны.