В Нижнем Новгороде задержали мать, оставившую раздетого младенца на снегу

В Нижнем Новгороде задержали женщину, которая оставила раздетого малыша на снегу. Она пояснила свой поступок тем, что стремилась к известности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«Женщина, подозреваемая в покушении на <...> своего ребенка, задержана. Ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения», — указывается в заявлении ведомства.

На видеозаписи, опубликованной следственным управлением, женщина утверждает, что оставила своего раздетого ребенка на снегу ради получения популярности.

«Я хотела славы в интернете. Это было глупое решение», — призналась она в разговоре со следователем.

1 декабря жительница Нижнего Новгорода сняла на видео, как ее пятимесячная дочь лежит без верхней одежды на снегу и плачет. В ролике она оскорбляет ребенка и никак ему не помогает. После публикации этих кадров СК возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Всего женщина воспитывает четверых детей: трое из них сейчас находятся не с ней, четвертую девочку хотят отправить в соцучреждение.

Ранее в Омской области мать выбросила новорожденного в мусорный контейнер.