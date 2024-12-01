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СК проводит проверку после экстренной посадки Superjet

СК проводит проверку после возвращения самолета Superjet в аэропорт Минвод

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Следственный комитет проводит проверку после возвращения самолета Superjet в аэропорт Минеральных Вод. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Минераловодским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту возвращения воздушного судна в аэропорт вылета проводится доследственная проверка», — сказали в ведомстве.

На данный момент известно, что речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут». Он направлялся в Сочи, но выполнил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

До этого лайнер Superjet SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности наземного оборудования. Подробности рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее авиакомпания «Азимут» объявила о выплатах пассажирам загоревшегося в Анталье самолета.

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