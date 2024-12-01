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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Николаевской области

Минобороны: пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в Николаевской области

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в пункте дислокации располагался контингент отдельного центра ССО «Юг» украинской армии, он находился в районе населенного пункта Ровное. Вражеские позиции были поражены ракетным ударом комплекса «Искандер».

«Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — сообщили в военном ведомстве.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Кроме того, были перехвачены 45 вражеских беспилотников.

Ранее в Кремле пообещали Украине новые массированные удары в случае применения ATACMS.

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