Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в пункте дислокации располагался контингент отдельного центра ССО «Юг» украинской армии, он находился в районе населенного пункта Ровное. Вражеские позиции были поражены ракетным ударом комплекса «Искандер».

«Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — сообщили в военном ведомстве.

1 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Кроме того, были перехвачены 45 вражеских беспилотников.

Ранее в Кремле пообещали Украине новые массированные удары в случае применения ATACMS.