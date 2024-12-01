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Осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Тишковец сообщил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой с 1879 года

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Илья Питалев/РИА Новости

Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений с 1879 года. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зимой температура в Центральной России, по его прогнозу, будет на 2–3 градуса выше нормы.

Он также отметил, что снежный покров в столице в первый день зимы растаял «из-за очень теплой погоды».

Тишковец также рассказал, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ еще осталось 2 см снежного покрова, при этом по многолетней норме он должен составлять 9 см.

Снег тает также и в Московской области. На юго-востоке и востоке Подмосковья снежный покров обнулился, на западе он уменьшился за несколько суток вдвое, добавил синоптик.

30 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в декабре больше всего снега выпадет в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Забайкальском крае, Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее в Гидрометцентре прокомментировали прогноз Bloomberg о погоде в Европе.

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