В Сочи машину разорвало пополам после выезда на встречную полосу

В Сочи произошла авария, в которой автомобиль разорвало на две части. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта. Водитель машины марки Lada не справился с управлением, после чего средство передвижения сбило делиниаторы и выехало на встречную полосу. Там в автомобиль врезалась Toyota.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль разорвало на две части. У второго участника повреждена передняя часть транспортного средства.

По предварительным данным, у троих взрослых ссадины и ушибы, подростку рассекло бровь. В каком из автомобилей они находились, не уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «ДТП Сочи», ситуация существенно повлияла на движение. На месте собралась крупная пробка.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омской области шесть пассажиров и водитель автобуса пострадали в аварии.