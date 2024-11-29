Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Саратове программист перевел мошенникам более 6 млн рублей

Программист в Саратове отдал мошенникам более 6 млн рублей

close
Shutterstock

В Саратове мошенники обманули программиста более чем на 6 млн рублей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, мужчина общался с аферистами в мессенджере. Они утверждали, что кто-то завладел его персональными данными и пытается оформить на него займ. Чтобы обезопасить себя, программисту посоветовали перевести все средства на безопасные счета.

«Следуя инструкциям, саратовец закредитовался на 2,4 млн рублей, а также взял в долг у друзей 3,8 млн. Все эти деньги он перечислил звонившим», — говорится в сообщении.

Позже саратовец понял, что оказался жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура Москвы до этого сообщила, что жительница столицы год верила мошенникам и перевела им около 90 млн рублей. Впервые аферисты связались с 86-летней пострадавшей в ноябре прошлого года. Ее убедили в том, что неизвестные пытались получить доступ к ее счету, поэтому сбережения пенсионерки в опасности. Чтобы третьи лица не смогли украсть деньги, средства москвичка отправила на «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области были задержаны мошенники, укравшие деньги ветерана СВО.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами