В Саратове программист перевел мошенникам более 6 млн рублей

В Саратове мошенники обманули программиста более чем на 6 млн рублей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, мужчина общался с аферистами в мессенджере. Они утверждали, что кто-то завладел его персональными данными и пытается оформить на него займ. Чтобы обезопасить себя, программисту посоветовали перевести все средства на безопасные счета.

«Следуя инструкциям, саратовец закредитовался на 2,4 млн рублей, а также взял в долг у друзей 3,8 млн. Все эти деньги он перечислил звонившим», — говорится в сообщении.

Позже саратовец понял, что оказался жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура Москвы до этого сообщила, что жительница столицы год верила мошенникам и перевела им около 90 млн рублей. Впервые аферисты связались с 86-летней пострадавшей в ноябре прошлого года. Ее убедили в том, что неизвестные пытались получить доступ к ее счету, поэтому сбережения пенсионерки в опасности. Чтобы третьи лица не смогли украсть деньги, средства москвичка отправила на «безопасные счета».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области были задержаны мошенники, укравшие деньги ветерана СВО.