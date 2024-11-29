Компания Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

Центральный офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не осведомлен о проблемах с круизом туристической группы в Антарктику, но компания, как правило, компенсирует ущерб за непредвиденные инциденты в соответствии с нормами законодательства ЕС. Об этом сообщила РИА Новости представитель фирмы.

«У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, вопрос о компенсациях будут решать юристы вместе с Guest Relations — департаментом, ответственным за регулирование подобных форс-мажорных ситуаций.

Стоимость туров в Антарктику, которую продает компания Swan Hellenic, начинается от 12 тысяч долларов.

29 ноября Telegram-канал Mash писал, что россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктиду. По данным канала, 170 отдыхающих начали свой круиз на судне SH DIANA еще 13 ноября в Кейптауне. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако 22 ноября судно застряло из-за поломки двигателя. Из обещанных 15 высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза.

Туркомпания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. Руководство компании пообещало вернуть 50% стоимости поездки или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. В знак протеста граждане России и Китая устроили голодовку, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых — от 485 до 694 тысяч рублей за билет.

Ранее более 500 россиян застряли на круизном лайнере в японском порту Йокогама.