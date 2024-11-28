Родноверы ответили патриарху Кириллу на фразу «Неоязычество равно нацизму»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «язычество равно нацизму», а распространение неоязыческих идей опасно для России. Главред журнала «Родноверие», глава Союза славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр) в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что личность главы РПЦ не имеет для родноверов значения, поэтому обижаться на его слова они не будут.

«Обижаться или оскорбляться на слова персонажа, который для нас и лично для меня не имеет никакого значения, думаю, глупо и бессмысленно. Если обсуждать его реплики и умозаключения, то хочется задать встречный вопрос, о каких идеях идет речь? Многие язычники находятся в зоне СВО. А христиане воюют как с одной, так и с другой стороны. Что касаемо родноверия, то оно несет исключительно светлые и добрые идеи, идеи возрождения исконного мировоззрения наших предков, вопреки некому чужеродному инородному писанию и культу», — сказал Белояр.

Заместитель главного редактора журнала «Родноверие» Евгения Осока уточнила, что деятельность союза направлена на сохранение и распространение «исконных культурных, духовных и нравственных обычаев славянских народов».

«ССО СРВ способствует сохранению и распространению народных ремесел и промыслов. Оказывает помощь мастерам в передаче накопленного опыта молодому поколению. Осуществляется патриотическое, спортивное и трудовое воспитание детей и молодежи. Популяризация пользы здорового образа жизни и активного отдыха для населения. Проводятся славянские праздники, массовые народные игрища, встречи, беседы и занятия, этнографо-туристические и экологические слеты и иные мероприятия. Проводятся этнографические экспедиции и экскурсии, сбор сведений о родных обычаях», — пояснила Осока.

28 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора заявил, что распространение в России неоязыческих идей имеет большую опасность для страны, поскольку «язычество равно нацизму» и сопряжено с культом жестокости и грубой силы.

«Заигрывания с язычеством опасны. К чему они приводят, мы хорошо знаем. Достаточно взглянуть на соседнее воюющее государство, в котором неоязычники при попустительстве власти приобрели такую силу, что создали собственные военизированные подразделения, основанные на нацистской идеологии. Язычество равно нацизму, эту формулу необходимо иметь в голове всем симпатизантам языческих идей, продвигающим их в общественное пространство», — сказал епископ РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл назвал угрозу русскому миру.