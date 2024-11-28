На Украине экс-чиновника МО заподозрили в присвоении средств на закупках для ВСУ

Экс-советника бывшего заместителя министра обороны Украины и бывшего депутата Рады заподозрили в присвоении $10 млн на закупках одежды для ВСУ по завышенной стоимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Национальная полиция», передает РИА Новости.

По данным канала, экс-чиновник вступил в сговор с депутатом Верховной Рады II-IV созывов, а также с его сыном и иностранным гражданином. Для присвоения денег он в 2022 году заключил контракты на покупку одежды для ВСУ по завышенной стоимости. Полученные средства участники сговора планировали разделить между собой.

Имена фигурантов неизвестны. Журналисты канала отметили, что экс-чиновнику минобороны, депутату и его сыну вменяется статья «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении двух руководящих работников в силах логистики украинской армии, которые присвоили деньги, выделенные на закупку запчастей к боевым самолетам, им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее главу завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27.