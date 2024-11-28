Троих студентов подозревают в краже более 7 млн рублей у участника СВО

В республике Татарстан правоохранители задержали троих учащихся местных образовательных учреждений по подозрению в краже миллионов рублей у участника СВО из Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Как рассказали полицейские, к ним обратился 30-летний военнослужащий, участник СВО. Мужчина заявил, что неизвестные сняли с его счета 7,7 млн рублей. По горячим следам оперативники установили, что банковские операции проводились на территории другого региона и выехали в командировку.

«В ходе спецоперации были задержаны подозреваемые – трое студентов местных вузов в возрасте 17–18 лет», — рассказали в волгоградской полиции.

По предварительной информации, один из злоумышленников смог получить доступ к мобильному банку потерпевшего, после чего перевел со счета мужчины крупную сумму.

Молодой человек вместе с сообщниками вывел средства на другие счета. После этого студенты потратили миллионы на заграничный отдых, а также на ставки в онлайн-казино. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Ростове задержали таксистов, обокравших раненого бойца СВО на 3,5 млн рублей.