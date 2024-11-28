В подмосковном онкодиспансере появилось 2 новых аппарата ИВЛ

В отделении реанимации и интенсивной терапии Московского областного онкологического диспансера появилось 2 современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии областного онкодиспансера Анна Светогор, новое оборудование позволит проводить не только длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ.

«Высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей повысят эффективность лечения», — рассказала она.

Московский областной онкологический диспансер — это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.