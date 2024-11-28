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Фильм «Роснефти» получил премию «ТЭФИ-Капитал»

Фильм о Lada Sport Rosneft стал лауреатом премии «ТЭФИ-Капитал»

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Lada Sport Rosneft

Фильм о гоночной команде «Роснефти» Lada Sport Rosneft и российских кольцевых гонках, созданный компанией «Роснефть», стал лауреатом всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал», сообщает пресс-служба компании.

Картина рассказывает о борьбе команды в российской серии кольцевых гонок сезона 2023 года.

Зрители смогут увидеть, какое напряжение испытывают пилоты во время гонок, а также услышать их разговоры.

Фильм получил статуэтку в номинации «Digital-проект».

Напомним, команда Lada Sport Rosneft заняла первое место по итогам командного зачета класса «Супер Продакшн» в сезоне 2023 года. Также пилот Михаил Митяев выиграл личный зачет и завоевал Кубок России, а Иван Чубаров стал вице-чемпионом в классе «Туринг».

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