Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Москве задержан бывший проректор ведущего вуза по делу о хищении

Волк: в Москве задержали бывшего проректора ведущего вуза по делу о хищении

close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники ГУ МВД России по Москве задержали бывшего проректора одного из ведущих вузов столицы по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, задержанная помогла учебному заведению получить от министерства просвещения грант на улучшение программ по изучению русского языка. После получения субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Экс-проректор перечислила денежные средства своим фирмам, а по итогу всю работу сделали сотрудники учебного заведения.

У 55-летней фигурантки и ее возможных сообщников были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

До этого стало известно, что замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами