В Москве задержан бывший проректор ведущего вуза по делу о хищении

Сотрудники ГУ МВД России по Москве задержали бывшего проректора одного из ведущих вузов столицы по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительным данным, задержанная помогла учебному заведению получить от министерства просвещения грант на улучшение программ по изучению русского языка. После получения субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Экс-проректор перечислила денежные средства своим фирмам, а по итогу всю работу сделали сотрудники учебного заведения.

У 55-летней фигурантки и ее возможных сообщников были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

До этого стало известно, что замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее осужденного за мошенничество экс-замглавы МЧС выпустили из колонии раньше срока.