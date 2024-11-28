Росздравнадзор оценил запас препаратов в РФ от рассеянного склероза

В Росздравнадзоре сообщили, что в России имеется достаточный запас препаратов от рассеянного склероза с действующими веществами терифлуномид и окрелизумаб. Заявление пресс-службы ведомства приводит РИА Новости.

«Остаток препаратов с терифлуномидом на 27 ноября 2024 года составляет более 27 тысяч упаковок, что покрывает более чем полугодовую потребность в препарате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод данных препаратов в гражданский оборот с начала года превысил общий объем ввода за весь 2023 год на 20%.

Уточняется, что ввод препарата от рассеянного склероза с окрелизумабом за прошедший год превысил показатели 2022 и 2023 годов, остаток составляет — более 14 тысяч упаковок.

28 ноября газета «Известия» написала о том, что в пяти российских регионах возникла нехватка препаратов от рассеянного склероза. По данным издания, в Московской, Новосибирской и Волгоградской областях пациентам с рассеянным склерозом в больницах не выдают препарат с действующим веществом терифлуномид. А в Свердловской и Томской областях люди пожаловались на нехватку препарата с действующим веществом окрелизумаб.

Ранее сообщалось, что низкожировая диета может смягчить симптомы рассеянного склероза.