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Американка родила ребенка от другого заключенного благодаря контакту через вентиляцию

Daily Star: в США заключенные зачали ребенка через вентиляционную шахту

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Shutterstock

В США обвиняемая в тяжком преступлении женщина родила от мужчины из соседней камеры без физического контакта. Об этом сообщает Daily Star.

Американка из Флориды по имени Дейзи Линк оказалась в исправительном центре после того, как, предположительно, напала на своего мужа. В камере через вентиляционное отверстие 29-летняя заключенная познакомилась с еще одним обвиняемым, 23-летним Джоаном Депасом. Вскоре их беседы переросли в роман.

«Находясь в изоляции так долго, вы начинаете тратить так много часов на разговоры с человеком, что это почти как если бы вы находились с ним в одной комнате», – поделилась женщина.

Депас хотел иметь детей и предложил возлюбленной свой способ сделать это. Около пяти раз в день в течение месяца он передавал женщине свой биологический материал, скрученный в пленку.

В результате у американки родился ребенок. Сейчас младенец находится в семье американки. Ребенка недавно родившая мать называет «благословением».

На данный момент оба родителя находятся в исправительном центре и ожидают суда.

Ранее мать, бросившая новорожденного в ведре на морозе, получила 2,5 года колонии.

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