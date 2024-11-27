В Ижевске врачи три часа оперировали пациентку с опухолью в голове

Хирурги Ижевской клинической больницы успешно удалили пациентке большое новообразование в области височной доли головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Жительница Удмуртии жаловалась на постоянные головные боли и головокружение, в ходе обследования в головном мозге пациентки было обнаружено новообразование внушительных размеров.

Было принято решение о микрохирургическом вмешательстве, с помощью микроскопа врачам удалось полностью удалить опухоль височной доли мозга. Операция длилась три часа и прошла успешно, пациентка восстанавливается после вмешательства.

До этого сообщалось, что в Липецкой области врачи спасли 18-летнюю девушку с гигантской опухолью в яичнике. Местная жительница на протяжении года страдала от болей в животе, который постоянно увеличивался, и не обращалась за медицинской помощью. Когда она все же решила пойти к доктору, у нее диагностировали гигантскую опухоль в яичнике. Образование занимало всю брюшную полость и мешало работе внутренних органов.

Ранее россиянка четыре года растила гигантскую опухоль слюнной железы, опасаясь операции.