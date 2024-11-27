В Англии арестовали мужчину за съемку роликов с женщинами без их согласия

В Англии арестовали блогера, который снимал вирусные ролики с женщинами без их согласия, пишет Daily Mail.

В Манчестере арестовали 27-летнего мужчину по подозрению в преследовании и домогательствах после того, как он снимал и публиковал в сети ролики с женщинами на улицах, не получив их согласие на съемку.

Полиция отметила, что это первый арест в стране, связанный с видеороликами в социальных сетях.

«Мы очень серьезно отнеслись к обеспокоенности общественности по этому вопросу и усердно работали с партнерами, чтобы оценить все обстоятельства и определить доступные нам варианты действий», — говорится в заявлении.

Офицеры подчеркнули, что съемка в общественных местах является законной до тех пор, пока она не переходит границы и не становится правонарушением.

Ранее блогеров раскритиковали за видео с их двухлетней дочерью, застрявшей в раскаленной машине.