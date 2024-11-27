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В Коми спасатели потратили четыре дня, чтобы доставить 84-летнюю пациентку в больницу

В Коми пожилую женщину везли в больницу на лодке, тракторе, скорой и вертолете

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Коми пожилую женщину, которой понадобилась скорая помощь, везли в больницу четыре дня, сообщил «Подъем».

Жительнице удаленной деревни Нонбург в Усть-Цилемском районе потребовалась госпитализация. Чтобы доставить 84-летнюю женщину в больницу, к ней на аэролодке выехал отряд «Спас-Коми». По словам одного из участников поездки, из-за завершившейся навигации спасателям пришлось преодолеть 200 км лишь в одну сторону, а на обратной дороге лодка попала в ледяной затор.

Пациентка и спасатели вынужденно заночевали в соседней деревне, откуда утром больную увезли на скорой в более крупный населенный пункт — село Трусово. Туда вызвали санавиацию, но спасательный вертолет прибыл только спустя двое суток. Таким образом, пожилая женщина оказалась в медучреждении лишь спустя четыре дня. Сейчас она продолжает восстанавливаться в Усть-Цилемской ЦРБ.

В минздраве Коми заявили, что сделали «все необходимое», и назвали операцию «скорейшим оказанием медицинской помощи» в сложившихся условиях.

Ранее в Чувашии мужчину везли до машины скорой на садовой тачке из-за сломанного моста.

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