Бывший мэр Томска Кляйн обжаловал приговор по делу о злоупотреблении

Бывший мэр Томска Иван Кляйн, осужденный за злоупотребление полномочиями, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

«В суде зарегистрирована жалоба Кляйна», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жалоба еще не была принята к рассмотрению, дата заседания не назначена.

В конце января текущего года Кляйна приговорили к году колонии по четвертому уголовному делу.

По версии следствия, бывший мэр поручил экс-начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву принять ремонт дорожного полотна. При этом чиновник знал, что работы были выполнены с нарушением. Аушев обратился к проректору Томского государственного архитектурно-строительного университета, который подписал все необходимые документы.

В 2021 году Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима Кляйна за злоупотребление полномочиями и за незаконное предпринимательство. По данным следствия, в 2016 году он помешал томскому бизнесмену получить землю под строительство жилья, так как она примыкала к заводу «Томское пиво».

Ранее осужденную за экстремизм депутата Фадееву лишили мандата.