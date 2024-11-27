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Бывший мэр Томска Кляйн обжаловал приговор по делу о злоупотреблении

Экс-мэр Томска Кляйн обжаловал приговор

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший мэр Томска Иван Кляйн, осужденный за злоупотребление полномочиями, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

«В суде зарегистрирована жалоба Кляйна», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жалоба еще не была принята к рассмотрению, дата заседания не назначена.

В конце января текущего года Кляйна приговорили к году колонии по четвертому уголовному делу.

По версии следствия, бывший мэр поручил экс-начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву принять ремонт дорожного полотна. При этом чиновник знал, что работы были выполнены с нарушением. Аушев обратился к проректору Томского государственного архитектурно-строительного университета, который подписал все необходимые документы.

В 2021 году Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима Кляйна за злоупотребление полномочиями и за незаконное предпринимательство. По данным следствия, в 2016 году он помешал томскому бизнесмену получить землю под строительство жилья, так как она примыкала к заводу «Томское пиво».

Ранее осужденную за экстремизм депутата Фадееву лишили мандата.

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