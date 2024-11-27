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МИД: Россия ответит на закрытие бюро «Первого канала» в ФРГ уже 27 ноября

Захарова: Россия ответит на закрытие бюро «Первого канала» в ФРГ 27 ноября

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Телеграм-канал «МИД России»

Россия объявит об ответе на закрытие бюро «Первого канала» в Германии уже 27 ноября, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Сегодня будут объявлены ответные меры», — рассказала дипломат журналистам.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что власти Германии приняли решение закрыть немецкий филиал в СМИ. Отмечается, что журналистов уведомили о том, что документы для пребывания в ФРГ не будут продлены, еще зимой. Причиной для этого были названы антироссийские санкции.

При этом когда Германии сообщили, что Россия может принять ответные меры зеркального характера, немецкий союз журналистов обвинил в происходящем Москву.

В «Первом канале» подчеркнули, что бюро выдворяют из страны, несмотря на то, что журналисты неукоснительно соблюдали законодательство ФРГ.

В сентябре США обвинили медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, в работе на российскую разведку. Штаты ввели против предполагаемых «шпионов» санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал преследование RT за границей.

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