В Китае у мужчины, 20 лет страдавшего от насморка, нашли в носу игральную кость

Житель китайской провинции Шаньси с детства не мог вылечить хронический насморк, когда он обратился к врачам, они обнаружили у него в носу игральную кость. Об этом сообщает South China Morning Post.

23-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на хронический насморк и чихание, которые мучили его с самого детства. В ходе обследования врачи обнаружили у него в носу инородное тело. Предмет удалось извлечь им оказалась игральная кость, она находилась в нижнем носовом проходе и была частично разъедена.

Пациент вспомнил, что в кости играл в возрасте трех или четырех лет, и возможно по неосторожности вдохнул посторонний предмет. Из-за риска того, что кубик мог попасть в дыхательные пути мужчины и перекрыть их, медики приняли решение удалить его хирургическим путем.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи извлекли из носа пациента живую муху. Пациент пояснил, что ему показалось, что во время прогулки по лесу он вдохнул насекомое. Мужчина жаловался на заложенность ноздри и отек. Муху извлекли с помощью специального инструмента, после чего пациента отпустили домой.

Ранее в Тюменской области ребенок получил некроз, засунув в нос батарейку.