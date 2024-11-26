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В Тверской области пропавшего в лесу пенсионера нашли с огнестрельным ранением

В Тверской области мужчина выстрелил в приятеля и бросил его в лесу

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СУ СК РФ по Тверской области

СК Тверской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в пенсионера и бросил его в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 31 октября двое жителей деревни Ранцево отправились в лес, в какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего оппонента из охотничьего ружья. Злоумышленник бросил раненого знакомого в лесном массиве и скрылся.

Родственники пенсионера обратились в правоохранительные органы, пострадавшего искали почти неделю, его удалось обнаружить 6 ноября. Спасти мужчину не удалось. Следователи установили личность стрелявшего, его удалось задержать. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Ленобласти охотник выстрелил в незнакомца, пытавшегося отнять ружье. Мужчина возвращался к своей машине из леса, но в какой-то момент на него сзади набросился неизвестный и попытался выхватить ружье. Охотник выстрелил в нападавшего, он получил серьезные травмы, спасти пострадавшего медики не смогли.

Ранее в Свердловской области мужчина выстрелил с балкона в собак и попал в человека.

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