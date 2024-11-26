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Россиянка уснула в гостях у знакомых и лишилась 25 тысяч рублей

В Челябинской области женщина лишилась 25 тысяч рублей, переночевав у знакомых

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области женщина лишилась денег, когда осталась на ночь у своих знакомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Чесма. Мужчина пригласил знакомую в гости к себе и жене. Они втроем отдыхали, а затем гостья решила остаться у супругов на ночь.

Пока женщина спала, ранее судимый 38-летний россиянин стал рыться в ее сумочке и нашел там 25 тысяч рублей, которые присвоил себе. Когда гостья обнаружила пропажу, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Следователи стали разбираться в случившемся и в кратчайшие сроки вернули женщине похищенные деньги. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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