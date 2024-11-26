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Следователи заинтересовались прорывом трубы с кипятком в Петербурге

В Петербурге СК проверяет инцидент с прорывом трубы с кипятком

СК в Петербурге проводит проверку по факту прорыва трубы с кипятком, из-за которого пострадали люди. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следственный отдел по Красносельскому району проводит доследственную проверку по факту разлива горячей воды на проезжую часть на улице Маршала Захарова, сообщили в ведомстве. Предварительно, в результате случившегося произошло ДТП с двумя автомобилями. Три человека получили травмы, их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел у дома №27, корпус 1 рядом с проезжей частью. Там из-за прорыва трубы произошел разлив воды по улице, очевидцы сообщили о густом паре, заполнившем улицу. Движение транспорта по улице перекрыли на участке от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара. Ожоги получили 33-летний и 70-летний мужчины, а также 67-летняя работница школы.

Ранее во Владивостоке возбудили дело после падения пенсионерки в кипяток.

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