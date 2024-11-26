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Охранник ресторана в Москве одним ударом отправил в кому закурившего в помещении мужчину

В Москве охранник ресторана одним ударом отправил закурившего в помещении в кому

В Москве конфликт между охранником ресторана и его гостем закончился для последнего больницей. В ситуации разбирается прокуратура, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел в заведении на улице Народного Ополчения, по информации Telegram-канала Mash, местом разборок стал пивной ресторан.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина, покидая ресторан, начал закуривать сигарету, за что получил от охранника замечание. Гостю заведения это не понравилось, он возмутился, за что работник заведения ударил его левой рукой по голове. После этого посетитель упал без сознания на пол.

Потерпевшего забрали на скорой в больницу в состоянии глубокой комы, он находится в реанимации. По оценкам медиков, его здоровью нанесен тяжкий вред. На сотрудника частного охранного предприятия заведено уголовное дело.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в реанимацию.

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