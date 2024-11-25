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Китай планирует бороться с «информационным коконом» в стране

САС: Китай запретит интернет-контент, вызывающий зависимость

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Китай запускает акцию по стандартизации интернет-алгоритмов, которую направят на запрет контента, вызывающего зависимость у пользователей. Об этом сообщает управление по вопросам киберпространства КНР (CAC), передает РИА Новости.

«Основное внимание будет уделено регулированию таких важных вопросов, как повторяющийся контент и создание «информационного кокона», манипуляции с рейтингом запросов для привлечения массового внимания», — говорится в заявлении.

Таким образом, Китай хочет усилить борьбу внутри страны с персонализированным контентом, который подстраивается под предпочтения пользователей. Кроме того, правительство КНР планирует запретить распространение повторяющегося контента, который вызывает зависимость у пользователей. В свою очередь сбор личных данных также будет ограничен.

До этого китайские власти в последнее время выявили ряд случаев шпионажа и попыток хищения конфиденциальной информации из-за границы при помощи неиспользуемого или заброшенного сетевого оборудования. Министерство государственной безопасности КНР сообщало, что подобные ситуации серьезно угрожают безопасности киберпространства.

Ранее сообщалось, что в Китае хотят начать платить за походы на свидания.

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