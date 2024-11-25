Роспотребнадзор не подтвердил информацию об отравлении детей в школе на востоке Москвы

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило об итогах проведенного эпидемиологического расследования в школе №1512 на востоке столицы, где 32 ученика обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции.

Отмечается, что у детей обнаружили норовирус. По результатам лабораторных исследований суточной пробы питания, воды из всех кулеров, смывов с поверхностей и клинического материала у сотрудников школы норовирус не был выявлен.

В ведомстве отметили, что дети могли заразиться контактно-бытовым путем от первых заболевших.

Как объяснила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, основным путем передачи любой кишечной инфекции, в том числе норовирусной, является контактно-бытовой.

«Норовирусы очень заразны: буквально десятка частиц вируса, оставшихся на поверхности любого предмета, достаточно для заражения человека при контакте с ними. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей», — отметила Мазанкова.

Отмечается, что всем детям, которые обратились в поликлинику, необходимая помощь была оказана амбулаторно. По данным Роспотребнадзора, все заболевшие школьники выздоровели, а в учебном заведении возобновился образовательный процесс.

Неделю назад стало известно, что один из корпусов столичной школы №1512 временно закрыли, поскольку в здании массово отравились ученики. В связи с отравлением школьников было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, ученики почувствовали недомогание, выпив воды из кулера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Керчи возбудили дело после отравления едой из службы доставки.