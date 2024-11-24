Снижение уровня жизни в Италии тесно связано с внешнеполитическим курсом страны в отношении конфликта с Россией, и итальянцы это ощущают. Об этом заявил в интервью РИА Новости журналист Джорджо Бьянки.

По его словам, большинство итальянцев не проявляют особого интереса к внешней политике, что дает возможность правящей коалиции отвлекать внимание от своих действий на международной арене, акцентируя внимание на внутриполитических вопросах.

«Я не знаю, сколько удастся правительству продержаться на эффекте этой игры, потому что люди все равно ощущают, что инфляция, повышение цен на энергоносители и, как следствие, понижение уровня жизни как раз напрямую связаны с внешней политикой, а именно с ухудшением отношений с Россией», — сказал журналист.

Он добавил, что внутри правящей коалиции есть разногласия: партия «Лига» имеет больше сторонников улучшения отношений с Москвой по сравнению с партией премьер-министра Джорджи Мелони, однако медиапропаганда помогает скрывать эти внутренние противоречия.

Бьянки выразил сомнение в том, как долго такая ситуация продлится.

До этого Бьянки пояснил, что текущее итальянское правительство служит НАТО и, по этой причине, поддерживает Украину.

Ранее Бьянки заявил, что его назвали «шпионом Путина» за освещение событий на СВО.