В новых регионах прошли празднования Дня матери

В новых российских регионах состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Так, на дорогах Донецка сотрудники 220 Военной автоинспекции провели праздничную акцию. Они раздавали розы мамам-водителям. Кроме того, на главном экране столицы Донецкой народной республики запустили видеопоздравление.

Также в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» в регионе состоялся круглый стол с многодетными семьями, а школьники и студенты региона приняли участие в различных мероприятиях.

Как сообщили в министерстве образования и науки ДНР, в течение недели в рамках реализации проекта «Крепкая семья» в образовательных учреждениях региона проходили различные тематические мероприятия, посвященные празднику. Отмечается, что для школьников, студентов и их родителей проводились конкурсы и встречи.

Например, была организована интеллектуальная игра «Неповторимые», где ребята могли проверить знания о знаменитых российских женщинах-матерях. Также в ходе заседаний семейного клуба «Маленькие взрослые» родители обсудили с педагогами актуальные вопросы взаимодействия школы и семьи. Помимо этого, для школьников провели акцию «Мама, я сделал», в рамках которой они изготовили незабудки, являющиеся символом праздника.

Кроме того, праздничные мероприятия пришли и в Запорожской области. Как уточняет «Запорожское агентство новостей», в административных центрах Приазовского и Черниговских муниципальных округов провели праздничные концерты.