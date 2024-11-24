В Петербурге ребенок попал в реанимацию после поездки на картинге

В Красногвардейском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования школьника во время поездки на картинге. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в развлекательном центре Primo karting по Магнитогорской улице. Девятилетний мальчик управлял картингом, не справился с управлением и врезался в ограждение. Ребенок ударился головой о руль.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. У него диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб лба, а также ушибленные ссадины шеи и предплечья, школьник находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в развлекательном центре Красногвардейского района Петербурга прыгавшая на батуте девочка сломала ногу. На место происшествия персонал развлекательного центра вызвал бригаду медиков, врачи диагностировали у малышки перелом большой берцовой кости без смещения. После оказания медицинской помощи девочка была отпущена домой под наблюдение педиатра на амбулаторное лечение.

Ранее в торговом центре Челябинска ребенок попал в больницу, упав с эскалатора.