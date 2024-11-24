Для тушения горящего склада в Барнауле привлекли пожарный поезд

Площадь пожара на складе в Барнауле возросла до 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Для тушения привлекли пожарный поезд. На месте работают 106 специалистов и 31 единица техники.

Утром на Павловском тракте в Барнауле загорелся склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей и резиной для автомобилей. Информация об ущербе, пострадавших и причине возгорания уточняется.

В начале ноября в Барнауле произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова. Возгорание распространилось на территории площадью тысяча квадратных метров. Его удалось локализовать, а затем ликвидировать благодаря шести многофункциональным и одному лафетному стволу, а также семи звеньям газодымозащитной службы.

В сентябре в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона». Предприятие сотрудничало со многими иностранными компаниями и поставщиками.

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