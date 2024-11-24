В Барнауле горит склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей

На Павловском тракте в Барнауле загорелся склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей и резиной для автомобилей. Как сообщает МЧС РФ, его уже тушат пожарные.

«В Барнауле идет ликвидация пожара. <...> На месте работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Барнаула», — говорится в сообщении.

Информация об ущербе, пострадавших и причине возгорания уточняется.

В начале ноября в Барнауле произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова. Возгорание распространилось на территории площадью тысяча квадратных метров. Его удалось локализовать, а затем ликвидировать благодаря шести многофункциональным и одному лафетному стволу, а также семи звеньям газодымозащитной службы.

В сентябре в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона». Предприятие сотрудничало со многими иностранными компаниями и поставщиками.

Ранее в Петербурге возбудили дело после сожжения шалаша Ленина.