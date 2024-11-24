Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле горит склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей

МЧС: в Барнауле тушат склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей

close
Телеграм-канал «МЧС Алтайского края»

На Павловском тракте в Барнауле загорелся склад с емкостями для легковоспламеняющихся жидкостей и резиной для автомобилей. Как сообщает МЧС РФ, его уже тушат пожарные.

«В Барнауле идет ликвидация пожара. <...> На месте работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Барнаула», — говорится в сообщении.

Информация об ущербе, пострадавших и причине возгорания уточняется.

В начале ноября в Барнауле произошел пожар в гаражном боксе на улице Попова. Возгорание распространилось на территории площадью тысяча квадратных метров. Его удалось локализовать, а затем ликвидировать благодаря шести многофункциональным и одному лафетному стволу, а также семи звеньям газодымозащитной службы.

В сентябре в Барнауле сгорело здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона». Предприятие сотрудничало со многими иностранными компаниями и поставщиками.

Ранее в Петербурге возбудили дело после сожжения шалаша Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами