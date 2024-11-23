Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов после драки в Казани

Иранский посол в Москве Казем Джалали в соцсети X назвал неприемлемым задержание студентов республики полицией после массовой драки иностранных учащихся у Казанского федерального университета.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события», — заявил Джалали.

Он добавил, что «серьезным образом» контролирует расследование «неподобающего отношения» к студентам республики, а также отметил, что в связи с произошедшим достигнуты «хорошие результаты», и посольство надеется на скорые меры в отношении нарушителей из числа сотрудников правоохранительных органов.

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