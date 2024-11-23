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Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане выросло

Минздрав: в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Буйнакском районе Дагестана выросло до 10 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

По данным ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирская «Газель» опрокинулась на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей.

В октябре в Дагестане в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них – двое несовершеннолетних. Автомобиль марки Volkswagen врезался в «Газель», после чего вторая отлетела и перевернулась на крышу. До этого серьезная авария произошла в Забайкалье. В Шилкинском районе на 147-м километре региональной автодороги МогойтуйСретенск — Олочи. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Различные травмы получили девять пассажиров.

Ранее в Петербурге автобус протаранил несколько машин.

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