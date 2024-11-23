Суд рассмотрит жалобу на приговор по делу о попытке поджога здания «Единой России»

Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы Виталия Алексеева на решение приговорить его к 12 годам лишения свободы по делу о покушении на поджог здания «Единой России». Об этом сообщили ТАСС в суде.

По данным источника, заседание назначено на 27 ноября.

По данным суда, недовольный политическим режимом в России Алексеев связался с представителями «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) через мессенджер Telegram и вступил в организацию. Он передавал кураторам данные о сотрудниках Сибирской электронной таможни и объектах оборонно-промышленного комплекса в Красноярске.

Также Алексеев изготовил и распространил листовки с призывами к вступлению в запрещенную организацию. Позже осужденный собрался поджечь здание партии «Единая Россия» за вознаграждение в $10 тыс. Однако его поймали сотрудники ФСБ.

В итоге суд приговорил Алексеева к 12 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области задержали местного жителя за призывы к терроризму.