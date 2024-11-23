На складах в Одессе произошел большой пожар

В Одессе на юге Украины произошел пожар на складах. Об этом пишет «Страна.ua».

Газета со ссылкой на местные паблики уточняет, что это «не прилет». На кадрах с места происшествия можно увидеть, что складские помещения охвачены огнем, от них поднимается большой столб дыма.

18 ноября в Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Не менее 47 жителей города пострадали. По данным Telegram-канала «Типичная Одесса», разгонный блок ракетного комплекса попал в здание Сельскохозяйственного института в Одессе. Студенты на этой неделе на каникулах, скорее всего, внутри почти никого не было. 19 ноября в республике объявили днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу заявил о том, что ракета была российской и это был «показательный удар». Однако на кадрах с места падения видны обломки зенитной ракеты MIM-104 от американского ЗРК (зенитного ракетного комплекса) Patriot. Позже в ВСУ признали, что удар по дому произошел в результате работы системы противовоздушной обороны.

Ранее в Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге.